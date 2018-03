Omicidio Annarosa Tarantino, ordinanza per 7

Controlli polizia notte (archivio, rmtod.)

Bari. Personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri ha eseguito congiuntamente stamani un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Bari, Dott. Giovanni Anglana, su richiesta di questo Ufficio di Procura, nei confronti di 7 soggetti appartenenti a due distinte organizzazioni criminali, in contrasto tra di loro, operanti a Bitonto. Destinatari del provvedimento sono:

Colasuonno Francesco, 31enne;

Ruggiero Benito, 28enne;

Mena Rocco, 30enne;

Rizzo Michele, 45enne;

Liso Cosimo, 23enne;

Sabba Michele, 24enne;

Papaoleo Rocco, 38enne. Ai 7, tutti già gravati da pregiudizi penali e di polizia, sono stati contestati, a vario titolo, i reati di omicidio, tentato omicidio, spari in luogo pubblico, detenzione e porto abusivo di armi, minaccia e violenza privata; tutti aggravati dall'aver agito con il metodo mafioso, previsto dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito in Legge 12 luglio 1991 n..203. Le indagini, coordinate da questa Direzione Distrettuale Antimafia sono state avviate a seguito delle cruente sparatorie verificatesi nella mattinata del 30 dicembre 2017 nel centro abitato del Comune di Bitonto, culminate con la morte dell'anziana Annarosa Tarantino e con il ferimento del 21enne Casadibari Giuseppe. Attraverso le indagini delegate alla Polizia di Stato ed all'Arma dei Carabinieri, è stato così possibile ricostruire quei gravi fatti, nel più ampio contesto di una faida criminale in atto a Bitonto, tra il gruppo denominato "Conte", operativo nella periferia urbana e precisamente nel complesso di case popolari di quella via Pertini; il gruppo denominato "Cipriano", capeggiato dal pluripregiudicato Colasuonno Francesco 31enne, inteso "Ciccio Cipriano", operativo nel centro storico del suddetto Comune; entrambi attivi nel settore del traffico e della commercializzazione di sostanze stupefacenti, attraverso il controllo di piazze di spaccio ricadenti nei rispettivi territori di influenza.

