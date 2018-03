PH GIULIANA CAPURSI - san giovanni rotondo, 17 marzo 2018

Di:



Papa Francesco a Pietrelcina e poi a San Giovanni Rotondo per la visita pastorale nei luoghi di Padre Pio: un pellegrinaggio che avviene nel centenario della comparsa delle stimmate permanenti e nel 50/mo anniversario della morte del santo. Papa Francesco a San Giovanni Rotondo (DIRETTA) ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.