Resto del Carlino “Lucio Dalla, la statua-panchina va in Puglia”

Bologna, 17 marzo 2018. ”Tanto piacque la panchina che andò a Manfredonia. Là, sul lungomare caro a Lucio Dalla, presto aprirà la ‘Veranda sul mare’, una nuova piazza in corso di riqualificazione dove, guarda un po’, troverà posto pure una panchina-installazione dedicata al compianto cantautore”.

Così da un articolo odierno de “Il Resto del Carlino”, successivo ad una recente nota del Comune di Manfredonia dove è stato reso noto che “La Giunta comunale (sipontina,ndr) ha deliberato la realizzazione di un’opera scultorea raffigurante Lucio Dalla, intitolata ‘Lucio e il mare’, similare nei materiali, nella tipologia e nella sua composizione, a quella già realizzata dal maestro Carmelo (meglio noto come Carmine) Susinni, esposta all’Expo di Milano. La scultura sarà posizionata nella nuova piazza in allestimento, denominata ‘Veranda sul mare’, visibile anche sulla copertina della notissima ‘4/3/1943’”.

Nel testo odierno, “Il Resto del Carlino” ripercorre la storia della statua-panchina di Bologna: ”Correva l’anno 2016 e quei due mesi di sosta in piazza de’ Celestini, proprio sotto casa di Dalla, furono un successone. Migliaia di visitatori e tantissime le pressioni giunte a Palazzo d’Accursio perché l’acquistasse. Seguirono incontri tra il Comune e Susinni, poi tra l’artista e un gruppo di commercianti pronti a sovvenzionare una copia (Susinni non intendeva cedere l’opera in tour)”.

Ma alla fine ”tutto rimase lettera morta. Fino a ieri, quando un’altra giunta ha deliberato «la realizzazione di un’opera scultorea raffigurante Lucio Dalla, intitolata ‘Lucio e il mare’». Il bozzetto di Susinni richiama in tutto e per tutto la prima panchina, con un Dalla diverso ma sempre seduto, rivolto a chi gli sta accanto. Tempo un mese, assicurano dal Comune del Foggiano, e la Regione dirà se è possibile procedere: l’installazione dovrà essere finanziata con le somme residue investite dalla Puglia per riqualificare il lungomare che compare proprio nella copertina di 4/3/1943 di Dalla”.