Si dimette ma non molla…Protervia e Delirio

Di:

Il “rosatellum” è la legge per l’ingovernabilità. Una legge elettorale truffaldina; pensata, concordata ed emanata dalle due coalizioni per far fuori la forza politica emergente. Forza politica costituita di cittadini non più disposti a consegnare la delega in bianco ai partiti del nepotismo, dei soliti noti e dei poltronieri. Il responso delle urne è stato rovinoso per chi ha governato negli ultimi cinque anni.

“Renzi si dimette ma non molla”

La maggioranza dei “renzinominati” targati PD, nella direzione del 12 marzo, non poteva fare altro che sancire irrevocabilmente: il PD è cosa di Renzi. Lo certificano in tutte le salse i nominai eletti che ostentano una consolidata protervia fino a rasentare forme di delirio politico.

Il richiamo alla responsabilità del Presidente Mattarella è un dovere morale e politico delle due coalizioni che, per diversi lustri, hanno governato l’Italia portandola al disastro. Loro hanno prodotto la legge elettorale dell’ingovernabilità per continuare a gestire il potere e conservare i molteplici privilegi.

Chi non ha mai governato non ha l’obbligo di rispondere del disastro italiano. Può solo farsi interprete, del disagio dei cittadini tartassati da una politica a favore di poltronieri e gabbamondo, e proporre possibili soluzioni per un cambio di rotta. L’Italia necessita di una serrata lotta all’evasione, alla corruzione, al mercimonio e al clientelismo. E’ necessario che emergano meriti ed eccellenze. Bisogna abolire privilegi e sprechi a favore di chi ha sempre subito e pagato. Questo spaventa poltronieri e privilegiati a vita che, pur di non mollare il potere, di volta in volta, cambiano casacca ed escogitano slogan salva Italia per gabbare gli elettori.

Renzi non molla, deve condizionare le scelte perché ha dei pegni da pagare. Il PD di Renzi è riuscito a governare per un’intera legislatura grazie al soccorso di Berlusconi che ha mandato in aiuto dei “finti transfughi” mimetizzati da “responsabili”; prima con Alfano alla Camera e poi con Verdini al Senato quando i numeri traballavano. Un sostegno che ha annichilito i “piddini” ansiosi di incassare i vitalizi ma ha creato conflitti fino a causare una tardiva scissione. Scissione consumata solo dopo aver approvato leggi tanto bramate da Berlusconi e dalla casta. Leggi che favorisono l’evasione, ostacolano le intercettazionie, cancellano i diritti con l’abolizione dell’art 18, alimentano un precariato opprimente con il job act e così via. L’ultima mossa di Renzi è stata quella di nominare, nelle fila del PD, anche ex forzisti.

Con tali presupposti non è arcano pensare che esista già una regia atta ad indicare un gruppo di “capitani coraggiosi”, “responsabili” o”salvaitalia” che transino dal centrosinistro al centrodestra. Innumerevoli sono le affinità tra l’idea politica del PD di Renzi e quella di Berlusconi; favorito anche dai nominati vecchi e nuovi di entrambi gli schieramenti, pronti ad ostacolare i tentativi per l’abolizione dei privilegi. Altro che le ciarle di Salvini con aperture strumentali al M5S.

Un bailamme camuffato per confonde le idee degli elettori; grazie all’aiuto di pennivendoli e organi di stampa asserviti che, piuttosto di mettere alla berlina gli autori della vergognosa legge elettorale, quotidianamente, a tutte le ore e in tutte le salse, ci ripropongono le dichiarazioni all’unisono dei “renzinominati” eletti che, pur nella consapevolezza di nessun vincitore, continuano a ripetere: “chi ha vinto governi”. E’ la solita manfrina di politicanti che, cercando di fuggire dalle proprie responsabilità, palesano inperizia, povertà di idee e vincoli nelle scelte.

Il M5S deve necessariamente mettersi con l’anima in pace. Per questa legislatura non sarà possibile un governo pentastellato. L’avidità di potere, di chi vuole conservare i privilegi, consiglia di munirsi della proverbiale pazienza cinese e attendere sulla riva del fiume. Attenti al Matteo di turno!!!

Pino Delle Noci