Amministrative. Emanuele: “Landella ha governato 5 anni e ha il dovere di renderne conto ai foggiani. Il resto sono chiacchiere”

Dichiarazione di Davide Emanuele, segretario del Partito Democratico di Foggia

Il sindaco di Foggia ha governato 5 anni e ha il dovere di rendere il conto della sua am-ministrazione alla città. Senza nascondersi e sfuggire, senza continuare a fare chiacchie-re su un passato divenuto remoto e che lui si era impegnato ad archiviare rapidamente e a modificare radicalmente.

Nel 2014 ha fatto una serie di promesse divenute impegni programmatici dopo l’elezione a sindaco. Quelle promesse e quegli impegni sono stati mantenuti? No!

Questo è ciò che conta. Nient’altro.

Strade, trasporti pubblici, servizi sociali, scuole, bilancio, rifiuti, aziende comunali e chi più ne ha, più ne metta. Tutto è peggiorato o, quantomeno, non è migliorato rispetto al suo insediamento.

E, come ha correttamente affermato il nostro candidato sindaco Pippo Cavaliere, non è il Partito Democratico a dirlo: sono i foggiani.

Oggi è il sindaco uscente a dover spiegare a noi come ha amministrato, quali obiettivi ha raggiunto e quale sia il suo lascito. Attendiamo questo bilancio per esaminarlo attentamente nell’interesse della città, come hanno fatto i consiglieri comunali del Partito Democratico nei 5 anni che abbiamo alle spalle.

Il resto sono chiacchiere prodotte nel tentativo di evitare responsabilità gravissime e ine-ludibili.