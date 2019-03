Juve al tappeto, primo k.o. in campionato

Di:

Il Genoa supera la Juventus a Marassi e si candida ad essere l’unica squadra che in stagione non ha perso contro la Juventus (l’altra che può uguagliarla è l’Atalanta). I grifoni, nel turno che ha registrato molte vittorie di formazioni in lotta per la salvezza, salgono a 33 punti, mettendo probabilmente la parola fine su qualsiasi coinvolgimento futuro nella lotta per non retrocedere. A sbloccare il match al 72′ è l’ex Sturaro, rientrato alla casa madre nel mercato invernale, a segno dopo soli due minuti dal suo ingresso in campo. Il raddoppio lo firma Pandev all’81’, concludendo con un preciso diagonale dal limite un rapido contropiede di Kouame.

Prima dei due gol dei rossoblù la Juventus era andata in vantaggio con Dybala, rete annullata dopo intervento del Var per un fuorigioco in avvio di azione. Nel primo tempo sempre Var chiamato in causa per togliere un rigore inizialmente assegnato al Genoa. La Juventus paga così le fatiche, sia fisiche che mentali, della serata di Champions, ma il margine sulla seconda in classifica è più che rassicurante per i ragazzi di Allegri. Il Genoa si trova ora in cima alla colonna di destra della classifica, e dovrà porsi l’obiettivo di passare in quella di sinistra da qui a fine stagione.

fonte lega serie a