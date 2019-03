“Lettera alle forze politiche della maggioranza del Comune di Manfredonia”

Di:

Manfredonia, 17 marzo 2019. ”Ieri abbiamo ricevuto la proposta del piano di riequilibrio decennale che verrà discussa domani pomeriggio in aula consiliare. Da una prima analisi, fatta nel pochissimo tempo che abbiamo avuto a disposizione, la riteniamo carente, poco attuabile in diverse parti, frettolosa e sicuramente molto migliorabile.

È nostra intenzione pertanto non votare il provvedimento non avendo oggi la possibilità di emendarlo e di approfondirlo.

La maggioranza è di nuovo al di sotto del minimo per poter andare avanti nei consigli ordinari dedicati ai bilanci, potendo contare su 12 consiglieri ed una astensione. Mostriamo alla città dignità e senso di responsabilità. I VERDI sono disponibili a votare a favore per il provvedimento del piano di rientro e per il bilancio di previsione (che dovrà essere presentato entro il 31 marzo) se anche solo una parte della maggioranza firmerà sin d’ora le dimissioni che verranno da noi custodite e presentate al termine della sessione di bilancio.

Ridiamo alla città l’opportunità di scegliere una nuova maggioranza con una nuova classe dirigente che potrà apportare tutte le modifiche necessarie al piano di riequilibrio.

Il potere appartiene al popolo e dopo 4 anni di esperienza amministrativa, svolta in condizioni economiche e sociali difficili, sentiamo la necessità di favorire il cambiamento che sta arrivando in città portando il popolo sipontino alle urne.

Nel frattempo avremo tutti la possibilità di costruire alleanze inclusive con programmi che si basino sulle risorse effettive a disposizione e con principi di trasparenza e rigore che mettano al centro lo sviluppo ecosostenibile del territorio e la giustizia sociale”.

(A cura di Innocenza Starace e Alfredo De Luca,

Manfredonia 16 marzo 2019)