Manfredonia, 3 pescatori sorpresi con 1200 ricci di mare: denunciati

Di:

Nella serata di ieri, 16 Marzo 2019, nell’espletamento di un pattugliamento su tutto il litorale del Comune di Manfredonia volto al contrasto della pesca e della commercializzazione illegale di prodotto ittico, gli uomini della Capitaneria di Porto di Manfredonia hanno fermato tre pescatori sportivi intenti nella pesca del Riccio di Mare (Paracentrotus Lividus); i soggetti detenevano, in diverse vasche, un totale di circa 1.200 esemplari appena pescati.

Ai contravventori sono state elevate tre distinte sanzioni amministrative pari a 4000 Euro, per la pesca del Riccio di Mare in quantità maggiore rispetto al limite previsto dalla norma, in violazione dell’Art.42 del Decreto Ministeriale sulla disciplina della pesca del Riccio di mare.

Il prodotto sequestrato è stato ispezionato ed analizzato dal medico veterinario di turno dell’ASL FG Area B il quale ne consigliava il rigetto in mare, successivamente autorizzato dal Capo del Compartimento.

L’attività di repressione condotta dagli uomini della Guardia Costiera proseguirà incessante contro tutti i comportamenti contrari alle norme in materia di tracciabilità e tutela delle specie ittiche.