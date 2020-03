Medico pronto soccorso Manfredonia “Restate a casa, la verità sulle mascherine”

Tutti insieme. Distanti ma Vicini. Pubblicato da Francesco Lapolla su Domenica 15 marzo 2020

Manfredonia, 17 marzo 2020. “L’IMPORTANTE è restare a casa, questo virus senza le nostre gambe non va da nessuna parte. Non servono le mascherine in auto, le mascherine verdi servono dentro”. Lo dice in un video il dr. Francesco Lapolla, medico del Pronto Soccorso dell’ospedale San Camillo di Manfredonia.

“Restate a casa, le mascherine servono dentro. Le mascherine verdi servono per gli infetti. Le mascherine con il filtro servono per gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, le forze dell’ordine, chi è in contatto con tantissime persone. Fare sport? Ora dovete andare a correre? Ci penserete quest’estate, l’anno prossimo. Restate in casa, un consiglio da parte di tutti del personale medico”. “Non fate gli esperti, i virologi, i numeri, la curva cresce, i contagi: restate in casa, dovete restare a casa. Grazie. Non siamo eroi, noi svolgiamo soltanto il nostro lavoro“.