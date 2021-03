Covid Puglia, effetto AstraZeneca: saltano 10mila dosi al giorno

Bari, 17/03/2021 – (gazzettamezzogiorno) Lo stop alla somministrazione del vaccino AstraZeneca costa alla Puglia dalle 8 alle 12mila somministrazioni al giorno, quelle destinate prevalentemente agli operatori scolastici ma anche – in misura minore – al personale delle forze dell’ordine e a quello di supporto alla Protezione civile. A ieri erano circa 81.500 le dosi somministrate al personale scolastico su un totale di 452mila (l’86,9% di quelle consegnate).

«La Puglia è la regione che ha vaccinato più insegnanti», ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, nell’audizione davanti al Parlamento. Un record che rimarrà fino a quando le operazioni non ripartiranno.

L’effetto scetticismo su AstraZeneca si stava vedendo già da alcuni giorni, con un aumento dei «no show» alla prenotazione che in alcuni casi ha toccato anche il 30%. Ieri, peraltro, era anche il primo giorno dei richiami per la campagna a favore del personale scolastico, che ora è stato messo in stand-by. (gazzettamezzogiorno)