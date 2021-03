Covid Puglia, terapie intensive piene: seconda solo la Lombardia

Bari, 17/03/2021 – (ansa) Nuova impennata di ricoveri Covid in Puglia, dove è stata superata la soglia dei 1.800 pazienti assistiti negli ospedali. I positivi al Coronavirus che si trovano in cura nelle strutture sanitarie oggi sono 1.810, mentre ieri erano 1.750, +60 in appena 24 ore.

Le terapie intensive sono sempre più piene, attualmente i ricoverati sono 218, +46 nuovi ingressi oggi: solo la Lombardia presenta un dato peggiore, +81.La Puglia è la sesta regione in Italia per numero di persone affette dal Covid nelle rianimazioni. Secondo i dati Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, riferite però a ieri, nelle terapie intensive, in 24 ore, si è passati dal 33% di occupazione al 34% (la soglia critica fissata dal ministero è pari al 30%); mentre in Area medica (pneumologia e malattie infettive) il tasso è salito dal 42 al 43% (limite 40%).

Il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, e l’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, hanno firmato una circolare diretta a tutti i direttori generali e sanitari delle Asl chiedendo che, sino al 6 aprile, vengano bloccati i ricoveri non urgenti. E’ stata quindi disposta “la sospensione – si legge – dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture ospedaliere pubbliche Covid e No-Covid”. (ansa)