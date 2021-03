Covid Puglia, “zona rossa” ma +104% spostamenti rispetto lockdown 2020

Bari, 17/03/2021 – (ilquotidianoitaliano) I primi giorni di zona rossa non hanno frenato gli spostamenti e il viavai nella Regione Puglia. Secondo i dati forniti da City Analytics, si è registrato solo un -2% rispetto alla precedente settimana, quando ancora si era in zona gialla. Ma non solo, perché in questi due primi giorni di zona rossa gli spostamenti sono circa del +104% rispetto al lockdown del 2020. La Puglia è così la regione in cui la zona rossa ha inciso di meno sugli spostamenti. (ilquotidianoitaliano)