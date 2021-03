Da Rodi Garganico: “Amma vdè chi è chiù tost”, il bene vince sul male

Rodi Garganico, 17 marzo 2021. Dopo uno spiacevole episodio di vandalismo ai danni di una pianta di agrume, nei pressi del centro di Rodi Garganico, alcuni cittadini di buon cuore e che amano il paese l’hanno sostituita.

”Io non conosco nessun altro segno di superiorità nell’ uomo che quello di essere gentile – scrive in un post su Facebook il consigliere comunale Maria Soccio, citando Beethoven – “oltre alla bontà di Cosimo Peluso, per aver donato un’altra pianta di arance, abbiamo avuto la gentilezza di Carmine Russo e Rocco Carrassi per essersi adoperati a piantarla”

“Amma vdè chi è chiù tost”, vale a dire, riprendendo un vecchio detto rodiano, “dobbiamo vedere chi è più duro”, è quanto hanno espresso durante la piantumazione dell’agrume in risposta all’atto vandalico.