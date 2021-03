“Favilla abbandona progetto rigassificatore, soddisfazione Verdi Manfredonia”

“Apprendiamo dal post del giornalista della Gazzetta del mezzogiorno Michele Apollonio, la svolta della SEASIF con le parole del suo amministratore Favilla. Abbandonare il progetto del rigassificatore è un passo necessario ed importante anche perché la metà dell’investimento sarebbe stato su quell’impianto.

Ovviamente ciò non può che farci piacere. Come Verdi non siamo contro le industrie tout court ma contro quelle basate sui combustibili fossili o inquinanti.

Continueremo a seguire la vicenda, come abbiamo fatto per ENERGAS, per comprendere come funzionerà il processo produttivo e se avrà impatti sul territorio, tenendo conto che il sito dell’impianto sarebbe ancora più vicino alla città dell’ENICHEM”.

Lo scrivono Innocenza Starace e Alfredo De Luca.