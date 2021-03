La Salandra: “Mi auguro che Iadarola si autosospenda dal partito”

“Mi auguro che Liliana Iadarola si autosospenda dal partito, Bruno Longo l’ha fatto immediatamente”. Giandonato La Salandra, coordinatore provinciale di Fdi, dopo la pubblicazione su Repubblica Bari e l’Immediato di alcune intercettazioni – riguardano la consigliera comunale di Fdi e il compagno Fabio Delli Carri- spiega:

“Devo tutelare il partito, da statuto è prevista in questi casi la sospensione cautelare fino a 30 giorni, dopodiché interviene la commissione di garanzia composta da persone che operano in maniera del tutto autonoma e che non hanno ruoli”.

Sulla questione delle liste alle comunali: “Le nostre sono state correte, la legge ci impone di pubblicare curriculum e casellario giudiziario che vanno anche sul sito istituzionale dell’ente in cui si è candidati”.

Ricorda, inoltre, che Fdi aveva chiesto che fossero inseriti nel bilancio di previsione 2020 fondi per la videosorveglianza e anche una strumentazione adeguata a segnalarne i guasti. “Quando si parla di ‘condizionamenti’, non vorrei che questi fossero proprio in casa mia pur essendo convinto della estraneità di Iadarola a quanto rilevato. Sono comunque preoccupato per queste intercettazioni, dunque chiedo che si autosospenda senza l’intervento del coordinatore provinciale e tenendo fuori il partito da quanto avvenuto”.