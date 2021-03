Lanusei. Curava tumori con ultrasuoni, dottoressa a processo

(ANSA) – NUORO, 17 MAR – E’ stata rinviata a giudizio dal Gup di Lanusei la dottoressa di Tertenia (in Ogliastra) Alba Veronica Puddu, indagata per omicidio volontario, circonvenzione di incapace e truffa, per aver curato dei pazienti affetti da tumore con metodi alternativi, quali gli ultrasuoni. Cure che non avrebbero prodotto alcun effetto sui pazienti ma anzi in alcuni casi ne avrebbero provocato la morte.

Dovrà comparire davanti alla Corte D’Assise di Cagliari il 26 aprile. Il Gup del tribunale di Lanusei Mariano Arca oggi ha accolto la richiesta formulata dal Pm Gualtiero Battisti. Accuse che sono state sempre respinte dalla professionista e dai suoi difensori, Michele Zuddas e Nicola Andrea Oggiano che hanno fatto leva sulla mancanza del nesso di causalità tra i decessi e le cure del medico. Tre le vittime accertate all’inizio dell’inchiesta, ma l’accusa di omicidio volontario era rimasta in piedi solo per uno dei tre decessi: negli altri due casi , secondo il consulente del Pm, non ci sarebbe stato nessun nesso. (ansa, 17 marzo 2021).