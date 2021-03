Lavoratori in nero, sanzioni per oltre 30mila euro in cantieri edili del Foggiano e BAT

Foggia, 17 marzo 2021. L’ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia conferma il proprio determinante ruolo di vigilanza sui cantieri edili effettuando controlli sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, legislazione sociale e anti Co.Vi.d–19. I controlli hanno interessato l’intera Provincia, comprendendo anche i comuni della Provincia BAT di propria competenza.

Nel corso dell’attività è stata accertata la presenza di un lavoratore non assunto, percettore di reddito di cittadinanza e, conseguentemente, sono state adottate le determinazioni del caso. Due aziende sono risultate irregolari ed è stata riscontrata la presenza di n. 2 lavoratori sprovvisti di regolare assunzione.

Sono stati adottati 2 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale in applicazione della normativa vigente ed è stata comminata conseguente sanzione pari ad €. 4.000,00.

Sono state accertate 4 violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale, con conseguente sanzione pari ad €. 11.628,50. Sono state, inoltre, riscontrate 4 violazioni penali in materia di sicurezza, con conseguenti sanzioni per un importo pari ad €. 19.656,10.