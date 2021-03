Manfredonia, 17 marzo 2021. “Come volontari del gruppo Banda Galileo, che si occupa della pulizia e cura dell’omonima via (Galileo Galilei,ndr), stiamo cercando di fare arrivare da oltre un anno all’Ase la preghiera di installare un cestino per le feci animali. Abbiamo inviato email, messaggi facebook e chiamato insistentemente senza ricevere neanche una risposta. Un servizio indegno per mancanza di disponibilità e attenzione“.

E’ quanto segnalano alcuni volontari dell’associazione Banda Galileo, “che saltuariamente si occupa di curare un piccolo tratto di via Galileo Galilei nel quartiere Monticchio”.

LA SEGNALAZIONE. “Segnaliamo lo stato di totale abbandono del marciapiede e delle relative fioriere che sono, tra erbacce selvatiche, ricettacolo di spazzatura di ogni genere, oltre ad essere la zona preferita di passeggio di possessori di cani di cui non viene raccolta la deiezione e, laddove venga raccolta, il sacchetto viene paradossalmente lasciato nelle stesse fioriere o addirittura sul marciapiede”.

“Come associazione provvediamo alla pulizia del verde e alla raccolta straordinaria del marciume, ma questa volta sembra essere un’impresa davvero difficile, soprattutto se si considera che con i primi caldi il disagio cresce esponenzialmente. Inoltre, alla passata gestione, nella figura dell’Amministratore Unico Franco Barbone, avevamo cercato un interlocutore per tenere in considerazione la situazione non straordinariamente ma regolarmente, e inoltre si era richiesta l’installazione di un bidoncino raccoglitore dei sacchetti per le deiezioni animali, come presenti in tante altre zone della città”.

“Ci era stata confermata la quasi immediata soluzione. Oggi stiamo ancora aspettando e le deiezioni si sono moltiplicate, si solidificano e il marciapiede è ormai impraticabile.

Siamo allo sbando, un bidoncino sarebbe un gesto minimo e pratico per iniziare il recupero di un’area di frequente passaggio, oltre che punto di sosta di camioncini di fruttivendoli ambulanti. Ringraziamo per un riscontro, che ad oggi si potrebbe ritenere estremamente urgente. Grazie”.