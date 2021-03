Ottimo debutto in Formula 3 per il pilota vichese Pietro Delli Guanti

Stato Quotidiano, 17 marzo 2021. Debutto più che ottimo nella Formula 3 per il pilota Pietro Delli Guanti, originario di Vico del Gargano, una delle punte del team Monolite Racing per la stagione 2021 del Formula Regional European Championship by Alpine. Il campionato prevede 10 eventi, tre in Italia e sette in Europa, con tre gare per evento.

Il talento di Delli Guanti, 17 anni compiuti lo scorso 12 gennaio, ha dominato con la BVM Technorace nel precedente campionato di F4, vincendo meravigliosamente la prima gara e conquistando la zona punti in altre sette gare.

Ad Imola, dove oggi 17 marzo si è tenuta la sessione di test pre-campionato, Delli Guanti si è posizionato nono, su 32 piloti in gara e suddivisi in dodici team. “I due giorni di test a Imola sono iniziati molto bene questa mattina” ha scritto entusiasta il pilota sulla sua pagina ufficiale di Facebook. La prima competizione effettiva del campionato F3 sarà quella del circuito di Spa-Francorschamps in Belgio, dal 23 al 25 aprile.