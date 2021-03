Plus500 – Top Global Forex Broker 2021

Plus500 è una delle principali piattaforme di social trading e un’azienda leader nei servizi di brokeraggio online. E il fiore all’occhiello del broker online multi-asset sono i servizi di copy trading unici forniti ai loro clienti.

Prima di saperne di più su Plus500, è importante capire il concetto di social trading. Una piattaforma di social trading non è altro che una piattaforma che ti permette di guardare il comportamento di trading online di altri investitori. Questi investitori potrebbero essere trader esperti che conoscono molto bene il mercato o i prodotti e hanno una conoscenza approfondita. Lo scopo principale di una piattaforma di trading sociale è quello di osservare e duplicare o seguire metodi e strategie di investimento simili. Permette ad altri trader di impegnarsi nel copy trading o nel mirror trading. E Plus500, un broker online rinomato con sede in Israele dal 2007, ha iniziato una delle prime piattaforme di social trading online. Qui potrete accedere a una recensione più dettagliata: https://trading-online.pro/plus500/ .

Plus500, un tantino più caro dei suoi concorrenti, è considerato un broker online sicuro e affidabile e si occupa di offerte di investimento di una vasta gamma. Dai CFD alle criptovalute alle azioni, alle materie prime e al forex, coprono ampi mercati e sono regolati da alcune delle migliori autorità di tutto il mondo.

Offerte di investimento

Plus500 ha un numero infinito di attività finanziarie in diverse categorie di investimento. Alcune delle categorie popolari includono:

Azioni – ideali investimenti a medio-lungo termine, le azioni sono volatili, soggette anche al minimo cambiamento del mercato. Plus500 fornisce anche il trading di CFD. Alcune delle azioni popolari su Plus500 includono: Apple, Google, Amazon, Facebook, Tesla

Crypto assets – Un altro investimento altamente volatile, i crypto assets stanno diventando sempre più popolari oggi. I cripto asset (o criptovalute) includono Bitcoin, Ethereum, Cardano e XRP.

Materie prime – Una delle opzioni di investimento più antiche del mondo, il commercio di materie prime è stata una pratica antica. Dal petrolio all’oro e all’argento, altre opzioni di materie prime popolari includono petrolio, platino e gas naturale.

Valute – il più grande (in termini di volume di scambio) e il mercato più liquido, il mercato FX è un altro mercato altamente volatile e dinamico. Alcune delle coppie di valute più scambiate su Plus500 sono EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY e USD/CAD.

ETF – Un’opzione di investimento su misura, gli ETF o Exchange Traded Fund non sono altro che un gruppo di attività raggruppate e scambiate come un unico fondo. Alcuni ETF popolari su Plus500 includono SPY, VXXB, TLT, HMMJ e QQQ.

Indici – Dal momento che non possono essere investiti direttamente, sono negoziati come CFD su Plus500. Gli indici più popolari negoziati su Plus500 sono GER30, NSDQ100, DJ30, SPX500 e FRA40.

Piattaforma di trading Plus500

Plus500 offre una delle piattaforme di trading di fascia alta ai suoi clienti che è robusta con caratteristiche e mira a fornire l’ultima esperienza di trading online.

Alcune delle sue caratteristiche principali sono:

Portafoglio virtuale

Non appena un cliente apre un conto con Plus500, il broker online gli fornisce un conto demo gratuito. I clienti possono quindi costruire portafogli virtuali in esso e testare le acque facendo pratica con le strategie prima che diventi reale.

Ricerca

Approfondimenti rilevanti da parte di esperti e analisti sono forniti ai clienti per aiutarli nel loro processo decisionale.

Negoziazione a clic singolo

Con i parametri preimpostati in anticipo, gli investitori possono eseguire attività di trading con un solo clic.

Stop Loss & Take Profit

Monitorando i margini pre-impostati, la piattaforma può chiudere automaticamente le posizioni aperte per gli investitori, assicurando così che abbiano meno perdite e mitigare i rischi. Allo stesso modo, lo stesso può essere fatto per la creazione di profitti.

Stop Loss in trailing

Un’estensione della funzione Stop Loss, gli investitori sono autorizzati a continuare in una certa posizione se la tendenza del mercato si sta muovendo nella giusta direzione.

ProCharts

La piattaforma offre grafici estremamente potenti che possono essere personalizzati per fornire diverse viste di diversi time frame di vari strumenti.

Trading offline

Ridefinendo il trading online, la piattaforma di trading di Plus500 offre anche il trading offline, permettendo agli investitori di fare trading anche se i server sono fuori uso.

Commercio sociale

La caratteristica unica ed esclusiva di Plus500, la piattaforma permette agli investitori di osservare il comportamento di trading online dei loro pari e di altri investitori. Questi investitori hanno maggiori probabilità di essere abili o altamente esperti nel mercato o nei prodotti. Aiutando gli investitori a trarre vantaggio dall’osservare e duplicare o seguire metodi e strategie di investimento simili, Plus500 offre ai trader l’opportunità di impegnarsi nel copy trading o mirror trading.

Un differenziatore strategico, Plus500 è stato in grado di creare una grande comunità di investitori che sono desiderosi di fare rete, discutere e condividere le loro idee di trading, decisioni e strategie. C’è un esclusivo social news feed per lo stesso, proprio come nel caso delle piattaforme di social media che il pubblico conosce. Ed è questa importante caratteristica che ha reso Plus500 uno dei broker online più popolari e attraenti.

CopyTrader

Un cambio di gioco nel business del trading online, CopyTrader è una caratteristica unica che permette agli investitori di duplicare le azioni di trading di altri trader. Fatto su una base in tempo reale, Plus500 ha anche presentato un esclusivo programma Popular Investor. Senza tasse o costi nascosti, CopyTrader di Plus500, permette agli investitori di osservare il comportamento di trading e i modelli di investimento e le strategie e copiarli automaticamente. Questa tecnologia premiata è stata davvero utile per gli investitori che altrimenti avrebbero bisogno di affidarsi a lunghe sessioni di formazione sul trading. Un passo enorme verso l’essere un trader superbo, la comunità creata dalla piattaforma sociale ti aiuta a sfruttare le conoscenze degli esperti di altri trader. Estremamente utile per principianti e novizi, CopyTrader è davvero una creazione magica di Plus500, che rende la piattaforma un successo tra gli investitori.

CopyPortfolios

CopyPortfolios, una creazione unica di e-Toro, è una comoda offerta che fornisce decisioni di investimento predeterminate e strategie su cui gli investitori possono fare pieno affidamento. Sono ideali per i principianti e gli investitori occasionali

Un’altra caratteristica popolare di Plus500 è che gli investitori possono scegliere tra una varietà di opzioni di pagamento che sono semplici e convenienti, per depositare e prelevare fondi.

Oltre a tutto ciò, Plus500 fornisce ai suoi investitori enormi quantità di contenuti educativi, che vanno dai podcast ai rapporti di analisi alle guide e ai tutorial online per imparare a fare trading online.

Quindi, non è una sorpresa che Plus500, ricco di funzionalità, sia uno dei broker online più preferiti a livello globale. (nota stampa)