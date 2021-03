Puglia, finiti posti letto: la Regione blocca i ricoveri fino dopo Pasqua

Bari, 17/03/2021 – (gazzettamezzogiorno) Il numero dei ricoveri ha nuovamente superato il tetto di sicurezza fissato dal ministero, con le Terapie intensive piene al 34% e i reparti di medicina che toccano quota 42%. Un effetto prevedibile della terza ondata che ha impatti differenziati sul territorio: ancora una volta è Bari a ritrovarsi nel pieno della crisi, con gli ospedali pieni e la necessità, ormai da più di una settimana, di disporre ricoveri anche in altre province. E così, per la terza volta in 12 mesi, la Regione blocca i ricoveri non urgenti. Stavolta lo stop durerà fino a dopo Pasqua e non riguarderà l’attività ambulatoriale (compresa l’intra-moenia). (gazzettamezzogiorno)