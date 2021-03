Vaccino Covid, Bordo “Scudo penale per operatori sanitari”

Manfredonia, 17/03/2021 – (agenzianova) “Penso che il riconoscimento di uno scudo per gli operatori sanitari sarebbe utile, importante e un segnale forte a sostegno di una categoria che obiettivamente in questi mesi si è spesa molto per combattere la pandemia e per curare gli ammalati.

Sarebbe sbagliato se noi li lasciassimo soli, alla mercé delle denunce da parte dei cittadini ai quali è stato somministrato il vaccino, proprio mentre gli stiamo chiedendo un lavoro straordinario per vaccinare la stragrande maggioranza della popolazione”.

Così il vicepresidente dei deputati del Partito democratico, Michele Bordo, intervistato da Radio Immagina sulla proposta di uno scudo penale per gli operatori sanitari. (agenzianova)