StatoQuotidiano.it, 17 marzo 2022 “L’urgenza ovvero la Condizione che motiva, con la necessità, l’adozione di un provvedimento da parte del Consiglio Comunale, oltre a NON essere richiamata espressamente in ordine alla “URGENZA ed IMPROCRASTINABILITA’ di un evento GRAVE ED IMPELLENTE” a tutela dalla Cittadinanza, NON è corroborata da alcun atto, alcuna modificata situazione procedurale e procedimentale ovvero decisoria da parte della Regione Puglia e dal Ministero della Transizione Ecologica; il procurato allarme nella popolazione, già fortemente provata per i rischi possibili derivanti dalla realizzazione dell’Impianto Energas può divenire oggetto di strumentalizzazione politica“.

E’ un passaggio di una pec del Gruppo Consiliare “Manfredonia Nuova” inviata alla Presidente del Consiglio Comunale di Manfredonia, e per conoscenza al Sindaco, al Segretario Generale, ai Consiglieri Comunali della Città di Manfredonia, al Prefetto di Foggia, con oggetto di “richiesta di annullamento” della seduta del 17 marzo 2022, convocato con urgenza. Alla base della richiesta di annullamento: “L’illegittimità in violazione allo statuto e al regolamento”, con contestuale “dichiarazione di assenza” da parte del gruppo consiliare indicato.

ATTO INTEGRALE > illeggittimità del consiglio comunale del 17_03_2022