Estate sul Gargano, senza i danarosi turisti russi che stagione sarà?

MANFREDONIA (FOGGIA), 17/03/2022 – (sanmarcoinlamis.eu) Il settore turistico sul Gargano, dopo la lunga pausa invernale, è in fibrillazione in vista della imminente festività pasquale (domenica 17 aprile), che di solito “apre” la stagione estiva 2022 ormai alle porte.

E’ tempo quindi di spolverare e rassettare camere e strutture per renderle accoglienti e prepararsi al meglio per la stagione che verrà. Ma nel contempo è anche tempo di aspettative e riflessioni su che stagione sarà? A nessuno sfugge che da 20 giorni nel cuore dell’Europa dell’est, in Ucraina, è in corso un’aggressione militare da parte dell’esercito russo e a causa della quale la Russia è sottoposta a stringenti sanzioni di carattere economico finanziario da parte dell’Occidente.

Che fossero di casa sul Gargano lo dimostra anche il caso dello yacht, il “SYA”, il più grande veliero del mondo, valutato intorno ai 530 milioni di euro, del magnate russo del carbone e dei fertilizzanti (sulla lista nera dell’Ue a seguito delle sanzioni dopo l’invasione russa dell’Ucraina) Andrei Igorevich Melnitchenko, oggi ancorato nel porto di Trieste e sottoposto a sequestro dalla Guardia di Finanza, il quale è stato spesso avvistato, poiché ormeggiato a Bari, tra il golfo di Manfredonia e le baie mattinatesi di Vignanotica e Zagare. (sanmaroinlamis.eu)