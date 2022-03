Foggia, Merola:” Un premio meritato per i tifosi. Ci danno una carica impressionante”

StatoQuotidiano.it Foggia, 17marzo 2022. Nel post gara di Pagani è intervenuto in sala stampa, Davide Merola autore della rete del definitivo 1-4. Queste le sue dichiarazioni:

” Da come è iniziata la partita sembrava che la dovevamo portare noi in vantaggio. Abbiamo sbagliato il primo tempo, un pò di occasioni, in cui devi far gol. Se sblocchi la partita, poi diventa un’altra partita. Il loro gol ci ha dato una spinta in più di accelerare, che comunque è arrivato nel secondo tempo e non è che c’era tutto questo tempo a disposizione. Siamo stati bravi a fare 4 gol, chiudere la partita e portare a casa i tre punti. E’ stato uno schiaffo che magari ci serviva, però, c’è da dire che noi siamo stati sempre pronti fin dal primo minuto. In campo ci siamo stati e abbiamo fatto il meglio che potevamo fare. Ci sono stati due cambi importanti perchè ci hanno dato quella scossa in più. Con Turchetta abbiamo avuto, magari, più profondità. Ci muovevamo di più in attacco e nell’andare lungo ma anche con Ferrante abbiamo creato un sacco di occasioni. Io sono rientrato dopo l’infortunio e non mi aspettavo neanche di giocare così tanto, perchè torno da un infortunio lungo di due mesi. Il mister mi ha dato la fiducia di giocare tutte le partite. Ho fatto 4 gol da gennaio ad ora. Oggi ho fatto anche l’assist a Nicolao e sono contento. Spero che sto ripagando la fiducia del mister e in allenamento cerco di mettere in pratica tutti i movimenti che facciamo ed anche in partita, andando oltre la linea dei difensori. Trovare il gol e dare continuità è importante per me e per tutti. Come morale è un gol che mi serviva. Ho sempre fatto gol fin dalle giovanili. Il nostro obiettivo è vincere più partite possibili e con questi tifosi ci danno una carica impressionante. Dopo il gol, l’arbitro mi diceva di non andare ad esultare là sotto ma era impossibile. Un premio meritato sia quando vinciamo che quando perdiamo sono sempre lì che ci sostengono e noi diamo il massimo per loro”.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 17 Marzo 2022.