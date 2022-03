Gambero Rosso di Mazara: 3 idee in cucina

Nella punta più occidentale della Sicilia, immerso nel Mar Mediterraneo del trapanese, si nasconde una delle prelibatezze più famose della pescheria italiana: sua maestà il Gambero Rosso di Mazara. Impossibile non riconoscerlo grazie alla sgargiante corazza color vermiglio dal quale il crostaceo prende il nome. L’interno del carapace è invece ricolmo della sua polpa: compatta e gustosa viene considerata incredibilmente prelibata e conseguentemente viene utilizzata nei piatti degli chef di tutto il mondo. Si conta infatti una pesca annua di milleottocento tonnellate di gamberi solo a Mazara e dintorni. Anche le sue uova, che donano nel periodo della riproduzione un colore più scuro alla testa del crostaceo, sono molto utilizzate e apprezzate nella cucina di mare. Per chi non lo sapesse è possibile acquistare questo prodotto anche online su store come Longino.

Carpaccio di Gambero Rosso di Mazara

Ingredienti: Gamberi rossi di Mazara (una quindicina), sale, pepe, olio extravergine d’oliva, limone, lime, timo.

Procedimento: Sgusciare i gamberi protagonisti del piatto, facendo attenzione a pulirli bene: estrarre la corda rossa dalla polpa. Separare ora le teste dal corpo: spremere le teste in un contenitore e aggiungere il succo di agrumi che otterrete spremendo limone e lime (e arance a scelta) e frullare tutto insieme. Unire l’olio al prodotto finale e mischiare dolcemente. Con le code sarà possibile formare delle cialde dove versare il contenuto frullato. Condire poi a piacere con sale, pepe e timo.

Gamberi Rossi di Mazara marinati

Ingredienti: 700 gr di Gamberi Rossi di Mazara, 2 limoni, due cucchiai di olio extravergine d’oliva, timo tritato, sale.

Procedimento: Sciacquare i gamberi facendo attenzione a pulirli per bene ed eliminare l’anima rossa dalla polpa. Tritare il prezzemolo e adagiare i gamberi sul piatto. Ricoprire i gamberi di succo di limone e aggiungere prezzemolo, sale, pepe. Dopodiché lasciar riposare il tutto in frigo per 30 minuti.

Linguine al Gambero Rosso di Mazara

Ingredienti: Linguine, gambero rosso, aglio, olio.

Procedimento: Pulire per bene i gamberi. Immergere le linguine nell’acqua bollente salata. In una padella, rosolare l’aglio assieme alle teste dei gamberi: dopo pochi minuti schiacciare le teste per far uscire gli umori. Eliminare le teste e immettere la polpa dei gamberi (la polpa del corpo e delle code). Lasciare che le linguine si cuociano e scolarle direttamente nella padella. Sfumare con del vino bianco e condire dopo l’impiattamento con olio e spezie a piacimento. (nota stampa).