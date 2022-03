Il piano della banda cerignolana: meno di 10 minuti per rubare 80 mln

CERIGNOLA (FOGGIA), 17/03/2022 – (bresciatoday) Ameno una dozzina di sopralluoghi dallo scorso autunno alla fine di febbraio, all’esterno e all’interno della sede Mondialpol di Calcinato: è qui che la banda capitanata (così pare) da T. M. avrebbe voluto mettere a segno il colpo del secolo, svuotando il caveau che quella sera conteneva più di 80 milioni di euro.

Tutto era stato studiato nei minimi dettagli: le 26 auto rubate che sarebbero state utilizzate (e forse bruciate) per bloccare le strade, le riprese con le microcamere nascoste in una penna a cura dei due “basisti”, i dipendenti della società di vigilanza che collaboravano all’organizzazione della rapina. E ancora, i tempi tecnici per colpire e scappare: meno di 10 minuti in tutto.

Le intercettazioni

“Non voglio essere cattivo ma ho bisogno di soldi – avrebbe detto una guardia giurata in una delle tante intercettazioni in mano agli inquirenti – e non voglio i miliardi, ma sopravvivere”. Preoccupato per il rischio di un arresto, avrebbe detto a un’amica di tranquillizzare la moglie: “Dille che ne uscirò presto, che non c’entro niente”. Infine, i debiti da ripagare e un sogno da realizzare: “Se tutto va come deve andare, io mi compro la casa”. (bresciatoday)