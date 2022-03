La denuncia: “Armi ed esplosivi sui voli umanitari per l’Ucraina”

FOGGIA, 17/03/2022 – (agenzia dire) “Alcuni lavoratori dell’aeroporto civile Galileo Galilei di Pisa ci hanno informato di un fatto gravissimo: dal Cargo Village sito presso l’Aeroporto civile partono voli ‘umanitari’, che dovrebbero essere riempiti di vettovaglie, viveri, medicinali e quant’altro utile per le popolazioni ucraine tormentate da settimane da bombardamenti e combattimenti.

Ma non è così. Quando si sono presentati sotto l’aereo, i lavoratori addetti al carico si sono trovati di fronte casse piene di armi di vario tipo, munizioni ed esplosivi“. A denunciare la vicenda è l’Unione Sindacale di Base (Usb) – Federazione di Pisa, definendola in una nota “un’amara e terribile sorpresa, che conferma il clima di guerra nel quale ci sta trascinando il governo Draghi“.ù

Usb continua informando che “di fronte a questo fatto gravissimo, i lavoratori si sono rifiutati di caricare il cargo: questi aerei atterrano prima nelle basi Usa/Nato in Polonia, poi i carichi sono inviati in Ucraina, dove infine sono bombardati dall’esercito russo, determinando la morte di altri lavoratori, impiegati nelle basi interessate agli attacchi. Denunciamo con forza questa vera e propria falsificazione, che usa cinicamente la copertura ‘umanitaria’ per continuare ad alimentare la guerra in Ucraina”. (www.dire.it)