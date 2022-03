La giostra del gol: Il Foggia serve il poker a Pagani

StatoQuotidiano.it Foggia,17 Marzo 2022. Il Foggia, nel 32° turno del campionato di calcio di serie C, gir. C, espugna il “Marcello Torre” battendo per 1-4 la Paganese, al termine di un match in crescendo e con un ottimo secondo tempo, porta tre punti preziosi a casa, rinsaldando le velleità di settima piazza in chiave playoff. Il boemo rispolvera Alastra tra i pali e ripropone Sciacca-Di Pasquale in difesa, con Di Paoloantonio in luogo di Gallo in mediana. Per la Paganese, l’ex Grassadonia schiera nel suo 3-5-2 la formazione annunciata alla vigilia.

Avvio promettente del Foggia con Ferrante che al 4′ ben lanciato da Petermann, tenta una voleè che termina la sua corsa sul fondo. Al 20′ Merola si mette in proprio e ci prova ma Baiocco respinge in calcio d’angolo. La frazione scorre via senza tanti sussulti, fino al 43′ quando la Paganese va vicina al gol, l’intervento di Di Pasquale in chiusura è provvidenziale. Dopo un primo tempo avaro, le due squadre vanno al riposo sul risultato di 0-0.

Alla ripresa delle ostilità, la Paganese si rende pericolosa con Cretella, il cui tentativo è murato da Alastra in corner. Al 47′, è Curcio ad avere una buona occasione con un fendente, l’estremo campano dice di no. Petermann, poco dopo, spara alto sulla traversa. Il parziale si sblocca al 57′ con Tommasini che, dalla lunga distanza, lascia partire un destro a giro e sorprende Alastra. Paganese avanti 1-0. Il Foggia non si fa scompone acciuffa il pareggio al 69′. Merola fa sua una palla vagante e pesca Nicolao, abile nello sgusciare e battere con un preciso rasoterra Baiocco. I rossoneri galvanizzati dal pari e superiori dal punto di vista tecnico, la ribaltano dopo soli tre minuti. Al 72′ cross da destra di Turchetta, che premia l’inserimento di Rocca, che di prima intenzione insacca alle spalle del portiere della Paganese. La truppa zemaniana indirizza la partita all’85’ con Turchetta lesto e mettere in porta, la palla respinta da Baiocco su una precedente conclusione di Curcio. Nel recupero il Foggia serve il poker. Merola finalizza un ottimo assist di Turchetta e mette suo nome del tabellino marcatori al 94°. Triplice fischio del Sig. Di Marco e seconda vittoria consecutiva dei satanelli che portano il Foggia a quaota 47 punti in classifica, in settima posizione. Si torna in campo, domenica 20 marzo al Pino Zaccheria, dove arriverà il Catania.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 17 marzo 2022