Perchè visitare la Francia con un viaggio organizzato

Qualsiasi viaggiatore con una certa quantità di esperienza alle spalle, conosce bene la sensazione di stress e l’impegno necessari per organizzare il proprio viaggio. Bisogna scegliere la destinazione, creare un itinerario e a questo si legano altre responsabilità come trovare gli alloggi per ogni città o luogo visitato, cercare le attrazioni turistiche su siti online solitamente mal redatti e con mille pubblicità che fanno saltare i nervi, organizzare meticolosamente i trasporti pubblici che ti permettano di spostarti da un posto all’altro e di nuovo al tuo alloggio.

La buona notizia dei viaggi organizzati è che è possibile rilassarsi senza pensare a nulla di tutto ciò: il turista non dovrà fare altro che mettere i vestiti in valigia e presentarsi all’aeroporto, semplice e indolore.

La vacanza organizzata in Francia

La Francia è una città ricchissima di storia e di conseguenze gremita di tradizione artistica, architettonica, gastronomica e molto altro ancora. Il bipolarismo della Francia è parte integrante della sua anima, il che la rende una meta appassionante per qualsiasi tipo di turista: Parigi la città degli amanti è avvolta in un’aura di romanticismo e per le strade si respira l’aria della sera mossa da cupido in persona. Andarci con la propria metà è un obbligo inciso nella lista di cose da fare almeno una volta nella vita. Oltretutto se si è appassionati di storia, la cultura francese è strettamente legata alla “crème de la crème” dei pensatori, filosofi e artisti europei illuminati.

Ultima delle argomentazioni per visitare la Francia, ma non certo per importanza, è la sua millenaria cultura enogastronomica conosciuta in tutto il mondo. Il cibo francese, così come le varie portate e i piatti tipici, possono evocare nel turista italiano un senso di nostalgia per la similitudine di alcuni metodi culinari in comune tra Francia e Italia, ma allo stesso tempo è in grado di stupire con sferzate d’ingegno e peculiarità a cui chi abita sullo Stivale non è certo abituato.

Il viaggio di gruppo in Francia

Si propone dunque la possibilità di godere dello spettacolo scenico, culturale, storico e gastronomico della Francia. Tutto questo senza dover organizzare il viaggio, l’alloggio o l’itinerario. È possibile affidare a qualcun altro questo fardello d’ufficio e poter impiegare il proprio tempo per guardare in alto ai tetti dei palazzi e i gargoyle sulle chiese gotiche, al posto che sullo schermo dello smartphone in cerca dell’orario degli autobus. Alcuni servizi, come ad esempio quello offerto da Turisanda, si occupano di creare il viaggio apposito per le tipologie di attività che il turista predilige. A quel punto, fare la valigia e presentarsi all’aeroporto eccitati all’idea di partire, è l’unica azione organizzativa di cui si necessita. (nota stampa).