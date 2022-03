Zelensky al Bundestag: ‘Ad ogni bomba si alza un muro con l’Europa’

(ANSA, 17 marzo 2022). Intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento video al Bundestag. Un intervento salutato con un’ovazione.

“Il mondo è con l’Ucraina, e la Germania è al vostro fianco”, ha detto la vicepresidente del Bundestag, Katrin Goering-Eckardt, aprendo la seduta del parlamento tedesco e dando la parola al presidente Zelensky. “Putin con la sua guerra ha attaccato anche il nostro ordinamento della pace, presidente Zelensky, noi vi vediamo. Il vostro Paese ha scelto la democrazia. E di questo ha paura Putin”, ha aggiunto sottolineando che Putin abbia “ha già fallito”.

Si alza un muro sempre più forte fra l’Ucraina e l’Europa, ha detto Zelensky parlando al Bundestag tedesco. “Questo muro è più forte, con ogni bomba che cade in Ucraina, con ogni decisione che non viene presa nonostante il fatto che voi potreste aiutarci”. “Abbiamo sempre detto che Nord Stream 2 fosse un’arma e abbiamo sentito rispondere che fosse economia, economia, economia”. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky parlando al Bundestag tedesco. “Anche adesso esitate sull’ingresso dell’Ucraina nell’Europa. È un’altra pietra per il muro”, ha aggiunto nel suo discorso.

“Abbiamo percepito resistenza, percepiamo che volete economia, economia economia”, ha incalzato. “Cancelliere Scholz, butti giù questo muro. Mostri la leadership che la Germania merita, e i suoi successori saranno solo orgogliosi di lei. Sostenga gli ucraini e ci aiuti a fermare questa guerra”.

Zelensky cita Donald Regan che chiese di “tirare giù il muro” di Berlino rivolgendosi a Gorbaciov.

I NEGOZIATI – Oggi riprendono i contatti tra i negoziatori russi e ucraini, fa sapere il Cremlino, citato dalla Tass. C’è ancora molto lavoro da fare, dettagli da limare e compromessi da accettare, per arrivare ad un accordo di pace tra Ucraina e Russia. A frenare gli entusiasmi – accesi dopo la notizia di un piano in 15 punti – è stato il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba: “Devo essere chiaro, entrambe le delegazioni, quella russa e quella ucraina, sono lontane dal raggiungere un accordo sulla situazione attuale”