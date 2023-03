A14: per 5 notti chiusura notturna entrata Cerignola est

FOGGIA, 17/03/2023 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Cerignola est, in entrata verso Pescara. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Foggia Zona Industriale.