Capitale della Cultura 2025, anche Placido “tifa” per Monte Sant’Angelo

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 17/03/2023 – “Io sono in cammino con Monte Sant’Angelo perché la comunità di Monte è la vera ricchezza da valorizzare assieme al suo patrimonio di tradizioni, arti e culti millenari”. Lo scrive Michele Placido.

L’attore, regista e sceneggiatore originario del Foggiano (Ascoli Satriano) a livello internazionale è conosciuto per il ruolo del commissario di Polizia Corrado Cattani, interpretato nelle prime quattro stagioni della celebre serie televisiva La piovra. Ha vinto l’Orso d’argento per il miglior attore al Festival di Berlino per Ernesto di Salvatore Samperi e 4 David di Donatello. Dal febbraio 2021 è presidente del Teatro Comunale di Ferrara. Placido fa parte del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) della candidatura “Monte SantAngelo 2025: un Monte in cammino” finalista della Capitale italiana della cultura 2025.