Centro raccolta rifiuti a Foggia: apertura temporanea in via Sprecacenere

StatoQuotidiano, 17 marzo 2023. È partito da qualche giorno il centro comunale di raccolta in via Sprecacenere a Foggia destinato al raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee. L’attivazione è temporanea, nell’attesa che si completi quello in viale Kennedy e se ne aggiungano ulteriori con fondi Pnrr, come previsto dal piano industriale redatto dal Comune. Gli atti di affidamento del servizio in house providing ad Amiu Puglia s.p.a, infatti, includono anche l’affidamento di questi centri, per ora, concretamente, solo uno disponibile e temporaneo.

In queste aree che sono previste per legge, i cittadini possono conferire in sicurezza i rifiuti urbani e finanche quelli ingombranti, nonché i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che non possono essere altrimenti depositati nei tradizionali cassonetti. “Il prefato di Via Sprecacenere- si legge nell’ordinanza dirigenziale a firma di Sebastiano Giangrande, componente della commissione- è meritevole di valorizzazione essendo stato ultimato nel 2016, mai utilizzato e mai messo in esercizio, ed oggetto anche di alcuni atti vandalici che comunque non ne hanno inficiato la funzionalità generale ed il complessivo stato manutentivo”.

La Commissione Straordinaria ha manifestato l’indirizzo di valorizzare tale struttura inserendola nel sistema di raccolta differenziata cittadino e “al fine di sottrarla allo stato di incuria e di potenziali ulteriori atti vandalici legati al disuso della stessa”. È stato concesso l’uso per due anni in un’area presidiata ed allestita, disponibilità quanto mai urgente “considerato che, nell’ambito del servizio di raccolta differenziata, è fondamentale ed essenziale al fine del raggiungimento degli obiettivi normativi della raccolta stessa e affinché siano garantiti la tutela dell’ambiente e del decoro urbano, l’igiene e la salute pubblica, oltre a contenere e ridurre i costi dovuti alla gestione dei rifiuti

solidi urbani”.

Il Comune ha richiesto delle autorizzazioni alla Provincia di Foggia per scarico di acque meteoriche rinvenienti dalle superfici esterne, che ha autorizzato il progetto di adeguamento al fino al 30.09.2023. Nelle more dell’adeguamento, il centro è partito “anche al fine di sopperire con urgenza allo smaltimento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, ndr) il cui contratto è terminato il 28.02.2023 con la ditta incaricata dal Comune”

Nel centro di via Sprecacenere si possono portare varie frazioni di rifiuti urbani, dai toner di stampa agli imballaggi, dai pneumatici fuori uso all’abbigliamento, dai pesticidi ai rifiuti dei mercati.

Paola Lucino, 17 marzo 2023