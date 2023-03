Cittadini foggiani incontrano il Questore: “Stop ai disordini in centro storico”

Foggia, 17 marzo 2023 – Giovedì 16 marzo c.a. una delegazione del “Coordinamento delle associazioni e dei cittadini per la rinascita della città di Foggia”, su sua richiesta, è stata ricevuta dal Questore di Foggia dr. Ferdinando Rossi, presenti il Capo di Gabinetto dr. D’Introna e il comandante della Polizia Locale dr. Delle Noci.

Il presidente Walter Mancini e il delegato per il centro storico Giuseppe Vaccariello hanno manifestato preoccupazione e richiesto pressanti controlli a causa del diffondersi di comportamenti, alcuni al limite del codice penale, che mettono a rischio la sicurezza di giovani e meno giovani frequentatori di bar e locali, nonché di famiglie o semplici visitatori che passeggiano o transitano nelle zone di piazza Mercato, via Arpi, piazza Baldassarre, piazza Cattedrale, via Manzoni, via Dante. Questi luoghi di aggregazione sociale si popolano soprattutto nei fine settimana dalla tarda sera fino alle ore 4 o alle 5 del mattino.

Il Questore, ringraziando il Coordinamento per la collaborazione offerta dal proprio angolo di osservazione, ha illustrato le attività già intraprese per la sicurezza pubblica e assicurato che nuove incisive iniziative, in raccordo con la Polizia Locale e le altre Forze dell’ordine, saranno apprestate per garantire ai cittadini la corretta e civile convivenza in sicurezza nei luoghi del centro storico frequentati anche in orario notturno.

Il vice presidente Adolfo Abate, i consiglieri dott. Antonio Placentino e ing. Marco Nicastro, hanno brevemente sottolineato come per riprendere fiducia nelle istituzioni, totalmente assenti i partiti dal dibattito concreto sulla città, e stante la Commissione prefettizia nominata dal Ministro dell’Interno, sia necessario ripartire dall’ascolto dei cittadini e delle associazioni del Terzo Settore, fino al controllo de visu, non solo burocratico, sulle opere pubbliche non portate a termine, come al rione Pantanella, al campo degli Ulivi, i Campi Diomedei, la videosorveglianza, la cura del decoro, dell’igiene e del verde pubblico. Impegni che il Coordinamento intende perseguire con sempre maggiore presenza ed efficaci proposte operative.