“Finanziamento inesistente”, Rotice: “Consigliera Valente anche a Carnevale la verità vale”

www.statoquotidiano.it, Manfredonia, 17/03/2023. “Obiettività, competenza ed onestà intellettuale. Dovrebbero essere bagaglio indispensabile per un Consigliere comunale in qualità di rappresentante dei cittadini. Invece, sempre più spesso, a Manfredonia assistiamo a veri e propri teatrini, organizzati nel peggior modo possibile nelle sedute di Consiglio, dove vengono artatamente poste e raccontante vicende falsate con il solo scopo di denigrare politicamente l’Amministrazione a discapito dell’interesse pubblico e della verità. Ultimo, ma non ultimo, l’interrogazione sul Carnevale della Consigliera Maria Teresa Valente. “𝐂𝐡𝐢 𝐡𝐚 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐂𝐚𝐫𝐧𝐞𝐯𝐚𝐥𝐞?” era la stringata richiesta posta in Consiglio comunale al quale è stato risposto in maniera trasparente ed esaustiva. Ma, la Consigliera, ha contro risposto con una serie di insinuazioni che denotano la sua malafede ed incompetenza. Non essendo previsto da regolamento la contro-replica, rispondo dettagliatamente alle sue infondate insinuazioni.

𝐈𝐥 𝐂𝐚𝐫𝐧𝐞𝐯𝐚𝐥𝐞 𝐞̀ 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚, come si evince chiaramente da tutte le delibere e le determine adottate e tutte già pubblicate integralmente sull’Albo Pretorio. Quanto alla questione del “𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞”, come sostenuto dalla Valente: 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐨 𝐞̀ 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐝𝐢 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐞𝐬𝐞𝐫𝐜𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟑 con lo stanziamento di 1 milione di euro a 8 Comuni pugliesi, tra i quali vi è Manfredonia, come riportato, nella Delibera di Giunta comunale n.14 del 31 gennaio: “Preso atto che la Regione Puglia ha deliberato, con l’approvazione degli strumenti di pianificazione finanziaria di bilancio, la previsione di un finanziamento per i Carnevali della Puglia, operando una distinzione tra Carnevali storici ed altri”.

Inoltre, con la 𝐧𝐨𝐭𝐚 𝐧.𝟕𝟓 𝐝𝐞𝐥 𝟗 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟑 (𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐨𝐜𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐧.𝟔𝟖𝟒𝟏 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟎 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟑), il dott. 𝐀𝐥𝐝𝐨 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐮𝐧𝐨 (Direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia) comunicava al Comune di Manfredonia che : “L’art. 63 della L.R. 29 dicembre 2022 n. 32 (Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023- 2025) ha introdotto un contributo straordinario per il sostegno e la promozione dei Carnevali storici pugliesi, tra i quali è stato confermato quello di Manfredonia. Nelle more dell’adozione da parte della Giunta regionale delle modalità di accesso, erogazione e rendicontazione dei contributi previsti dalla richiamata normativa, sono con la presente a confermarLe che i suddetti contributi – come già accaduto nelle annualità precedenti – saranno erogati sulla base della presentazione di apposito progetto artistico-organizzativo con relativo quadro economico previsionale e dei criteri di riparto degli stessi che terrà conto prioritariamente – ai sensi di legge – della storicità delle iniziative carnascialesche, così come riconosciuta dal Ministero della Cultura per l’annualità 2022. Alla luce di quanto sopra rappresentato, Le anticipo altresì che – sulla base dell’istruttoria in fase di completamento e tenuto conto della importante dotazione finanziaria stanziata dalla richiamata normativa – 𝗮𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗻𝗲𝘃𝗮𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗻𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗮̀ 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗶𝘂𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗽𝗮𝗿𝗶 𝗮𝗱 € 𝟭𝟬𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗮, 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮, 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗼, 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼-𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼”. 𝗔 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗰𝗼𝗻 𝗗𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗚𝗶𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗻.𝟮𝟰 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟲/𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗲̀ 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗻𝗲𝘃𝗮𝗹𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯. Un piano finanziario che, con cautela, è stato approvato con la somma indicata con certezza dalla Regione.

Non di secondo piano l’aspetto della macchina organizzativa che ha permesso la riuscita della manifestazione. 𝐈 𝐦𝐢𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐫𝐢𝐧𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐚 𝐜𝐡𝐢 𝐡𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐨 (insegnanti, 𝐠𝐞𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢, 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞, 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢) a sostegno di un 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞: 𝐭𝐚𝐯𝐨𝐥𝐢 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐚𝐟𝐞𝐭𝐲 𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐜𝐨𝐧 𝐏𝐫𝐞𝐟𝐞𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐳𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞, 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐝 𝐚𝐝𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨-𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢 𝐞𝐝 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢, 𝐥𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚. Aspetti rispetto ai quali è fondamentale un coordinamento efficace ed efficiente, nonché l’erogazione di contributi ad Istituti Scolastici ed Associazioni necessari al sostegno delle spese (quest’anno è stato anche ripristinato il montepremi del concorso, oltre alla fornitura di automezzi e impianto audio-luci per le Sfilate).

In merito alla questione delle 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 “𝐍𝐨𝐭𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐫𝐚𝐭𝐚” 𝐬𝐯𝐨𝐥𝐭𝐞𝐬𝐢 𝐢𝐧 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝟐𝟓 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨, occorre distinguere, così come esplicitato nella Delibera di Giunta e nella Determina Dirigenziale, 𝐠𝐥𝐢 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 “𝐒𝐡𝐨𝐰 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐫𝐧𝐞𝐯𝐚𝐥𝐞” 𝐢𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐏𝐚𝐩𝐚 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐗𝐗𝐈𝐈𝐈 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 (𝐃𝐞𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐆𝐢𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐧.𝟐𝟒) 𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐨 𝐅𝐨𝐠𝐠𝐢𝐚 𝐧𝐞𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐨 (postazioni musicali nei pressi degli esercizi commerciali) senza alcun costo per l’Amministrazione.

A proposito dello “Show del Carnevale” risulta 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢, in quanto la Consigliera Valente, dovrebbe sapere che 𝐝𝐚 𝐩𝐫𝐚𝐬𝐬𝐢 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐯𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨. 𝐏𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨, 𝐞̀ 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐞𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐮𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 (𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐛𝐨𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐨) 𝐚 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 (50%, a fronte dei circa 8mila euro) e non di saldo, in quanto, sempre per cautela, abbiamo dilazionato il pagamento ad emissione di fattura.

Quanto al 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐒𝐯𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐚𝐭𝐨, 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢, 𝐞̀ 𝐝𝐨𝐯𝐞𝐫𝐨𝐬𝐨 𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐥𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢. 𝐈𝐥 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐨 𝐒𝐯𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐡𝐚 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐜𝐮𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐞\𝐨 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐜𝐮𝐧 𝐭𝐢𝐩𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐚, 𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐧𝐝𝐨𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐥𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨-𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨, nella fattispecie raccordando i rapporti interni all’Amministrazione ed i soggetti esterni.

𝐂𝐨𝐧 𝐨𝐛𝐢𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐥’𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞̀ 𝐫𝐢𝐮𝐬𝐜𝐢𝐭𝐨 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ (𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞), ringrazio tutti quelli che direttamente ed indirettamente hanno dato il loro apporto per il raggiungimento di questo importante risultato. Ed è questo ciò che conta davvero. Con buona pace di chi, per partito preso, non digerisce i successi e la crescita della città”.