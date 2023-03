Manfredonia, Alessandro Renato esordirà nella “Ultrabericus Trail”

MANFREDONIA (FOGGIA), 17/03/2023 – Domenica 19 marzo p.v. Alessandro Renato, neo atleta tesserato per la “A.S.D. Gargano 2000 Manfredonia”, esordirà in rappresentanza della città del golfo nella “Ultrabericus Trail”, celebre manifestazione nazionale lunga km 65.

Per Alessandro, residente in Provincia di Vicenza, si tratterà di un vero e proprio battesimo del fuoco, in quanto la gara, organizzata sotto l’egida della “FIDAL Veneta” e della “International Trail Running Association” si svilupperà su un lungo percorso naturale, attraversando sentieri, mulattiere e carrarecce. Lo start e l’arrivo avranno luogo entrambi a Vicenza, in piazza dei Signori e la competizione si svilupperà attraverso il periplo dei colli Berici.

Sarà prevista una gestione di corsa in semi-autosufficienza idrica e alimentare. Ci saranno infatti dei posti di ristoro approvvigionati di cibo ed acqua potabile per il dovuto reintegro. Non è previsto l’uso della plastica, nel rispetto ed in sintonia dei luoghi attraversati. I podisti quindi dovranno necessariamente munirsi di bicchieri o altri contenitori personali adatti all’uso al fine di rifocillarsi e allo stesso tempo rifornirsi.

Durante la prova l’assistenza degli atleti sarà consentita esclusivamente ai punti di ristoro ed è vietato l’accompagnamento, a meo che non si tratti di altra persona regolarmente iscritta. E’ fatto obbligo inoltre per i corridori, all’atto dell’iscrizione alla gara, di portare al seguito tutto il materiale previsto, pena la squalifica. A discrezione dell’organizzazione potranno essere effettuati dei controlli, al ritiro dei pettorali, alla partenza, all’arrivo nonché in posizioni a sorpresa lungo l’intero tragitto, per verificare la dotazione individuale prevista. Alessandro affronterà una sfida particolarmente ostica, ma sicuramente di grande fascino. Lo riporta Giovanni Cotugno, presidente Gargano 2000 Manfredonia