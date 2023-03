MANFREDONIA (FOGGIA), 17/03/2023 – “Un romeno è stato brutalmente arrestato in Italia, nonostante fosse innocente. Il momento è stato ripreso dai passanti”.

Questo il titolo di un articolo del sito rumeno adevarul.ro in cui si parla del recente presunto scambio di persone avvenuto pochi giorni fa. “Un romeno è stato ingiustamente detenuto in Italia, per aver commesso una rapina avvenuta alle Poste di Manfredonia, in Puglia”, spiega. “Secondo Stiridiaspora.ro, il giovane rumeno era seduto sulla panchina quando è stato “aggredito” dalla polizia. Iulian Peagu è stato arrestato dopo che un impiegato dell’ufficio postale lo ha identificato come l’autore della rapina.

Dopo diverse ore di controlli, la polizia si è accorta di aver sbagliato persona e ha rilasciato il rumeno senza scusarsi. L’avvocato del rumeno ha raccontato che il suo assistito ha riportato anche lesioni fisiche a causa dello stress causato dall’arresto e dall’azione della polizia: “Si tratta di un caso di errore giudiziario che ha avuto gravi conseguenze per un cittadino innocente, vittima del desiderio di un dipendente delle Poste Italiane per diventare un eroe“.