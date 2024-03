Durante la prima fase della requisitoria nel processo abbreviato “Game over” in corso davanti al giudice Angelo Salerno presso il tribunale di Bari, il procuratore Federico Perrone Capano ha pronunciato parole che lasciano intravedere scenari ancora più intricati: “Rispetto a quanto riferito in questa aula dai fratelli Ciro e Giuseppe Francavilla, mi verrebbe da dire che il bello deve ancora venire…”. Queste parole del procuratore distrettuale antimafia gettano ulteriore luce sul peso delle testimonianze dei due pentiti, che sembrano essere portatori di rivelazioni sconcertanti.

La decisione dei fratelli Francavilla di collaborare con la giustizia, presa tra dicembre e gennaio scorsi dopo aver subito condanne definitive per mafia ed estorsione nel processo “Decimazione”, ha scosso profondamente il sottobosco criminale foggiano. In quanto ex capi del clan Sinesi/Francavilla, una delle principali fazioni mafiose della città, i due pentiti hanno accesso a informazioni cruciali sugli ultimi vent’anni di attività criminale dei clan, tra cui omicidi, estorsioni, traffico di droga e loschi affari.

Il processo “Game over”, che vede tra gli imputati 63 individui che hanno optato per il giudizio abbreviato, è in corso dal 2 febbraio e vedrà la conclusione della requisitoria dei pubblici ministeri Bruna Manganelli e Perrone Capano nel mese di aprile, seguita dalle richieste di condanna e possibili assoluzioni. La sentenza è attesa entro l’estate, con una riduzione della pena del terzo per coloro che hanno scelto il rito abbreviato. Altri 21 imputati sono sotto processo a Foggia.

L’indagine alla base del processo, culminata con un blitz del luglio 2023 che ha portato a 82 arresti eseguiti dai carabinieri, ha svelato il monopolio imposto dalla mafia sulla distribuzione di cocaina, con grossisti e spacciatori costretti a operare esclusivamente sotto il controllo dei clan o rischiare rappresaglie. Le cifre coinvolte nell’affare sono impressionanti, con 10 chili di cocaina ritirati mensilmente da canali cerignolani e oltre 50.000 dosi vendute ogni trenta giorni solo nel capoluogo.

Durante la requisitoria, i pubblici ministeri hanno ricostruito la complessa rete criminale basandosi sulle testimonianze dei pentiti e sulle intercettazioni. Perrone Capano ha sottolineato l’importanza delle dichiarazioni dei sei pentiti, tra cui i fratelli Francavilla, evidenziando la loro credibilità. Le testimonianze hanno rivelato la genesi del “sistema”, un accordo tra diverse fazioni mafiose per monopolizzare il traffico di droga, che ha funzionato dal 2013 fino al periodo oggetto del processo, con il coinvolgimento di numerosi affiliati e spacciatori.

Le parole del procuratore, che indicano che il meglio deve ancora venire in base a quanto riferito dai fratelli Francavilla, lasciano intravedere un futuro ancora più tenebroso per coloro coinvolti nel sottobosco criminale foggiano.