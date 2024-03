Manfredonia. Esempio luminoso di altruismo e solidarietà a Manfredonia. Ieri, 16 marzo 2024, una residente, dopo aver smarrito il proprio portafogli lungo via G. di Vittorio, si è trovata coinvolta in un’esperienza non comune. La donna, dopo aver cercato invano il portafogli lungo il tragitto perduto, si sia rivolta ai Carabinieri per denunciare lo smarrimento. In quel momento, tuttavia, ha ricevuto una chiamata inaspettata. Era un signore che annunciava di aver trovato il portafogli e si offriva di restituirlo.

La sorpresa più grande è arrivata quando è venuto a galla il modo straordinario con cui il portafogli è stato rintracciato. Un giovane cittadino lo ha trovato per strada e, senza esitazione, lo ha consegnato a suo padre con l’obiettivo di identificarne il proprietario. Il padre, con la saggezza e la gentilezza che lo contraddistinguono, ha esaminato il documento di identità all’interno del portafogli e ha intrapreso una ricerca attraverso i social media per trovare la proprietaria.

La catena di solidarietà non si è fermata qui. Grazie alle connessioni comuni sui social, il padre ha contattato un amico della proprietaria, che ha poi facilitato il contatto telefonico tra il padre e la proprietaria, proprio mentre la donna si trovava alla stazione dei Carabinieri per denunciare lo smarrimento.

L’incontro tra la proprietaria e i generosi cittadini che hanno riportato il portafogli è stato toccante. La gratitudine della donna era così grande che desiderava ricompensare il giovane che aveva trovato il portafogli con un dono in denaro. Tuttavia, sia il padre che il figlio hanno gentilmente rifiutato qualsiasi ricompensa, dimostrando che il loro gesto era mosso solo dal desiderio di aiutare il prossimo.