Manfredonia. Brutta sconfitta per il Manfredonia in trasferta a Matera: 0 – 4 il risultato finale.

“Sapevamo che la fisicità era la vera forza del Matera. Onestamente, alla mia squadra posso rimproverare ben poco. Fondamentalmente, dal punto di vista tecnico la partita l’abbiamo sempre condotta noi”, ha detto il mister dei sipontini, Franco Cinque, in un’intervista ad Antenna Sud.

“Abbiamo subito tre gol dei quattro su palla inattiva, cosa che per noi è molto inusuale. Considerando che in 26 partite ne abbiamo subito solamente uno, mentre oggi ne subiamo ben tre”.

“Sappiamo che nessuno molla là dietro e che dopo ogni giornata ci sono sempre risultati importanti. Noi, però, non possiamo ancora considerarci tranquilli. Dobbiamo continuare a fare punti, già dalla prossima partita. In questo momento è fondamentale non abbassare la concentrazione”, ha detto Cinque ad Antenna Sud.