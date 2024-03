Super prova del Matera allo Stadio ‘XXI Settembre’ contro il Manfredonia nella 27ª giornata del girone H di Serie D.

La sfida tra lucani e pugliesi ha visto il Matera prevalere con un netto 4-0, con Prado che ha realizzato una doppietta, segnando prima e dopo il gol di Sepe nella prima metà della partita. Il poker è stato completato da Tumminelli, che ha sigillato il risultato. Nel finale, gli ospiti si sono trovati in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Babaj.

Il Matera ha preso subito in mano le redini del gioco, con Prado che ha aperto le marcature in acrobazia al quarto minuto. In seguito il raddoppio di Sepe al 25′. Il terzo gol al 34′ ancora con Prado.

Prado ha sfiorato la tripletta al 69′ e Tumminelli ha segnato su calcio di punizione al 71′. Nonostante l’espulsione di Babaj al 78′ per il Manfredonia, il risultato è rimasto invariato fino al fischio finale.

Con questa sconfitta, il Manfredonia ha interrotto una serie di sei risultati utili consecutivi, rimanendo a metà classifica con 34 punti. Il Matera, invece, ha esteso la sua striscia positiva a quattro risultati utili consecutivi e ha conquistato il secondo successo consecutivo in casa, portandosi momentaneamente in zona playoff con 45 punti.