Le talentuose schermitrici foggiane Martina Criscio e Michela Battiston si sono assicurate un posto alle Olimpiadi per la gara a squadre di scherma. Questo trionfo è stato siglato durante una competizione a St. Niklaas, in Belgio, anticipando persino la fine dell’evento odierno.

Nota per il suo stile distintivo e la grinta sul terreno di gioco, Martina Criscio si è classificata al terzo posto nella competizione individuale, mentre la friulana Michela Battiston, membro del Circolo Schermistico Dauno, ha dimostrato la sua abilità nel quartetto azzurro insieme a Chiara Mormile e Irene Vecchi.

La sicurezza della qualificazione è stata garantita dalla vittoria dell’Italia nei quarti di finale contro l’Ucraina, che ha sconfitto gli Stati Uniti, i quali avrebbero dovuto superare l’Italia per contendere il pass. Pur uscendo dai quarti di finale con una sconfitta contro l’Ungheria, le schermitrici italiane si sono comunque guadagnate il loro posto alle Olimpiadi.

Ora, con la qualificazione per l’evento a cinque cerchi, l’Italia avrà la possibilità di schierare tre atlete nella competizione individuale e una quarta per la gara a squadre, offrendo a Criscio e Battiston l’opportunità di competere anche in questa modalità.

