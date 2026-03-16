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Home // Foggia // A Foggia l’inchiesta sul Decreto flussi vincitrice del Premio Morrione

PREMIO MORRIONE A Foggia l’inchiesta sul Decreto flussi vincitrice del Premio Morrione

L’inchiesta, firmata da Bianca Turati, Daman Singh e Iman Zaoin, ricostruisce un sistema in cui il diritto rischia di trasformarsi in merce

Premio Morrione di giornalismo investigativo: iscrizioni aperte fino al 15 marzo

Premio Morrione di giornalismo investigativo: iscrizioni aperte fino al 15 marzo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA – Sarà presentata venerdì 27 marzo alle 18, nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza”, l’inchiesta “Il prezzo della legalità”, vincitrice della 14esima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. L’incontro, promosso dalla Consulta provinciale per la legalità e dall’associazione Amici di Roberto Morrione, porterà a Foggia un approfondimento sul lato oscuro del Decreto flussi e sul costo, spesso altissimo, dell’ingresso regolare in Italia per molti migranti.

L’inchiesta, firmata da Bianca Turati, Daman Singh e Iman Zaoin, ricostruisce un sistema in cui il diritto rischia di trasformarsi in merce. Attraverso testimonianze e documenti, il lavoro giornalistico mette in luce una rete di compravendita di falsi contratti di lavoro, con somme di denaro richieste ai migranti per ottenere il nulla osta che, formalmente, dovrebbe essere gratuito.

Il focus dell’incontro sarà dunque il rapporto tra immigrazione, sfruttamento e falle burocratiche, in una provincia come quella di Foggia dove il tema del lavoro nero e della vulnerabilità dei migranti resta particolarmente delicato. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è proprio quello di stimolare una riflessione pubblica anche in Capitanata, territorio che da anni paga un prezzo alto su questi fronti.

Alla presentazione parteciperanno, oltre all’autrice Bianca Turati, il professor Fabio De Blasis, docente di Legislazione antimafia e Diritto penale all’Università di Ferrara, Erminia Rizzi, operatrice legale esperta in diritti umani e immigrazione, e Magdalena Jarczak, segretaria della Cgil Foggia. A moderare sarà Francesco Cavalli, segretario generale del Premio Roberto Morrione.

L’appuntamento del 27 marzo rappresenta inoltre un’anticipazione delle giornate della terza edizione della PRM Academy, in programma a Foggia dal 14 al 16 maggio.

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