A Manfredonia “U Monne Ji Belle Pekke’ Ji Varje!” (Il mondo è bello perché vario)

L’associazione culturale teatrale Palcoscenico, quest’anno, il 24, 25 e 26 aprile, va in scena al Teatro Dalla di Manfredonia con lo spettacolo dal titolo: “U Monne Ji Belle Pekke’ Ji Varje!” (Il mondo è bello perché vario), opera prima di Michele Trotta.

La compagnia Palcoscenico, in questi ormai lunghi anni dalla sua formazione, ha sempre cercato — sia quando ha messo in scena testi propri, sia quando si è confrontata con adattamenti e rivisitazioni di drammaturghi del calibro di Molière, Goldoni, Plauto, ecc. — di perseguire un obiettivo preciso: una riflessione sulla società odierna e la rivendicazione dei diritti civili.

Senza però tralasciare la spettacolarità, lo stile della compagnia è improntato a una drammaturgia coinvolgente, fatta di personaggi interpretati in modo realistico dagli attori, con un mix di ironia, autoironia e sarcasmo. Attraverso la risata, il divertimento e la leggerezza, si cerca così di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Quest’anno il focus è la diversità di genere. Una realtà che si potrebbe pensare ormai metabolizzata nella nostra società democratica e quindi non più additata né privata dei legittimi diritti civili. Purtroppo, però, non è così: a nostro avviso c’è ancora molto da fare per eliminare definitivamente quelle sacche di discriminazione — sociale e giuridica — che colpiscono le coppie omosessuali.

Certi che il pubblico, ancora una volta, ci dimostrerà la sua benevolenza, vi aspettiamo numerosi.

Gli attori della compagnia sono:

Michele Trotta

Rosanna Trotta

Michele Spagnuolo (Alex)

Peppino Prencipe

Teresa Marcolongo

Antonietta Bitondi

Maurizio Tommaiolo

Alessandra Di Staso

Patrizia Basta