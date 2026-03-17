Edizione n° 6008

BALLON D'ESSAI

DI MAIO SILENZIO // Di Maio e il silenzio sul conflitto: il rappresentante Ue nel Golfo sparisce dai radar
17 Marzo 2026 - ore  08:49

CALEMBOUR

FOGGIA MONOPATTINO // Foggia, è morto l’anziano investito da monopattino. Era in coma da una settimana
17 Marzo 2026 - ore  10:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Abusava del figlio drogandolo, poi inviava i video all’amante e alla moglie

ABUSAVA FIGLIO Abusava del figlio drogandolo, poi inviava i video all’amante e alla moglie

Accusata di aver drogato e abusato sessualmente del figlio di 14 anni, filmando gli abusi e inviando i video al suo amante, che a sua volta li condivideva con la propria moglie

Abusava del figlio drogandolo, poi inviava i video all'amante e alla moglie

Abusi su minore - Fonte Immagine vaticannews.va

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Cronaca // Primo piano //

 

Latina. Una vicenda di violenza familiare e pornografia minorile arriva davanti al Tribunale di Latina: una donna di 40 anni, operatrice sanitaria, è accusata di aver drogato e abusato sessualmente del figlio di 14 anni, filmando gli abusi e inviando i video al suo amante, che a sua volta li condivideva con la propria moglie.

Secondo quanto riportano il Corriere della Sera e Il Messaggero, la madre era stata arrestata nel giugno 2025 con l’accusa di violenza sessuale su minore e produzione e diffusione di materiale pedopornografico. L’amante e sua moglie sono stati arrestati per concorso morale nella violenza sessuale e pornografia minorile.

Lo scorso 3 marzo, i pubblici ministeri hanno chiesto una condanna a 16 anni di reclusione per entrambi, nonostante la scelta del rito abbreviato. Anche la moglie dell’imprenditore è stata rinviata a giudizio, con il processo fissato al 16 aprile davanti al Tribunale di Latina.

Il minore, ora affidato ai parenti, è lontano dagli imputati e seguito dai servizi sociali. L’inchiesta ha sollevato grande attenzione sull’uso di strumenti digitali per la diffusione di materiale pedopornografico all’interno di contesti familiari.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO