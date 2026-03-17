Latina. Una vicenda di violenza familiare e pornografia minorile arriva davanti al Tribunale di Latina: una donna di 40 anni, operatrice sanitaria, è accusata di aver drogato e abusato sessualmente del figlio di 14 anni, filmando gli abusi e inviando i video al suo amante, che a sua volta li condivideva con la propria moglie.

Secondo quanto riportano il Corriere della Sera e Il Messaggero, la madre era stata arrestata nel giugno 2025 con l’accusa di violenza sessuale su minore e produzione e diffusione di materiale pedopornografico. L’amante e sua moglie sono stati arrestati per concorso morale nella violenza sessuale e pornografia minorile.

Lo scorso 3 marzo, i pubblici ministeri hanno chiesto una condanna a 16 anni di reclusione per entrambi, nonostante la scelta del rito abbreviato. Anche la moglie dell’imprenditore è stata rinviata a giudizio, con il processo fissato al 16 aprile davanti al Tribunale di Latina.

Il minore, ora affidato ai parenti, è lontano dagli imputati e seguito dai servizi sociali. L’inchiesta ha sollevato grande attenzione sull’uso di strumenti digitali per la diffusione di materiale pedopornografico all’interno di contesti familiari.

Lo riporta leggo.it.