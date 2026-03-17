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ALTA VELOCITA' Alta velocità Napoli-Bari, attivato il primo tratto in Campania

Prosegue il percorso verso la realizzazione della linea alta velocità/alta capacità Napoli-Bari con l’attivazione del secondo binario nella tratta Cancello-Frasso Telesino-Dugenta

Alta velocità Napoli-Bari, attivato il primo tratto in Campania

Alta velocità Napoli-Bari - Fonte: ottopagine

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Attualità // Bari //

Prosegue il percorso verso la realizzazione della linea alta velocità/alta capacità Napoli-Bari con l’attivazione del secondo binario nella tratta Cancello-Frasso Telesino-Dugenta, primo segmento operativo in Campania. Un passaggio fondamentale per un’infrastruttura destinata a rivoluzionare i collegamenti nel Mezzogiorno.

Secondo il sottosegretario al Mit Tullio Ferrante, l’opera rappresenta “un’infrastruttura rivoluzionaria”, capace non solo di collegare più rapidamente territori e regioni, ma anche di diventare un motore di sviluppo economico e sociale. L’obiettivo è quello di ridurre i divari storici e valorizzare le potenzialità delle aree coinvolte.

L’attivazione del tratto costituisce il primo passo concreto verso il completamento della linea, con il traguardo fissato al 2026 per il collegamento fino a Benevento e la realizzazione delle opere previste dal PNRR lungo l’intero percorso.

Ferrante ha sottolineato l’importanza strategica dell’intervento, definendolo centrale per migliorare l’accessibilità delle aree interne e per connettere il Sud ai principali corridoi logistici europei. Un progetto che, oltre a potenziare i trasporti, promette ricadute economiche rilevanti: secondo le stime, la nuova linea potrebbe generare 4,4 miliardi di euro di valore aggiunto e circa 62mila posti di lavoro, rappresentando un impulso significativo per la crescita e l’occupazione.

Lo riporta ansa.it.

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