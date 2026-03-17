SAN PAOLO DI CIVITATE – Il Tar Puglia ha accolto parzialmente il ricorso presentato dai genitori di un minore rimasto ferito il 2 giugno 2025 mentre utilizzava un’altalena nell’area giochi della villa comunale di San Paolo di Civitate. Il bambino era caduto violentemente a terra dopo la rottura improvvisa di una delle due catene di sostegno del gioco, riportando lesioni.

Con la sentenza pubblicata il 17 marzo 2026, i giudici amministrativi hanno stabilito che il Comune dovrà consentire l’accesso ad alcuni dei documenti richiesti dalla famiglia, che aveva presentato istanza il 7 luglio 2025 per tutelare i diritti del minore e ricostruire eventuali responsabilità legate all’incidente.

In particolare, i ricorrenti avevano chiesto l’ostensione di una serie di atti relativi all’area giochi comunale: dall’elenco completo delle attrezzature presenti alle schede tecniche, dalle certificazioni di conformità alle fatture di acquisto e installazione, fino ai registri di manutenzione e ai filmati di videosorveglianza della giornata dell’incidente.

Il Comune, però, non aveva fornito alcun riscontro nei 30 giorni previsti dalla legge, facendo così maturare il cosiddetto silenzio-diniego, impugnato poi davanti al Tar.

Nel corso del giudizio, l’amministrazione comunale ha comunicato che i filmati di videosorveglianza non erano più disponibili, poiché conservati per soli sette giorni secondo la normativa di settore. Inoltre, il 9 febbraio 2026 ha trasmesso alla parte ricorrente le schede tecniche dei giochi e i relativi attestati di conformità.

Alla luce di questi elementi, il Tar ha ritenuto soddisfatta solo in parte la richiesta di accesso. I giudici hanno infatti precisato che il diritto di accesso deve essere limitato ai documenti effettivamente collegati all’interesse da tutelare, in questo caso quello risarcitorio della famiglia.

Per questo motivo, il Tribunale ha escluso l’accesso all’elenco completo di tutti i giochi presenti nell’area comunale, ritenendo che non vi fosse un nesso diretto con l’incidente. Ha invece accolto la domanda limitatamente agli atti riguardanti la sola altalena coinvolta: quindi le fatture di acquisto e di eventuale installazione, utili anche a documentarne il periodo di utilizzo, e le schede di manutenzione e degli interventi effettuati sul gioco.

Per quanto riguarda invece i filmati di videosorveglianza, il Tar ha dichiarato inammissibile la relativa richiesta, prendendo atto della loro materiale inesistenza al momento dell’istanza giudiziale.

Di conseguenza, il ricorso è stato accolto solo in parte, con l’ordine al Comune di San Paolo di Civitate di consentire l’accesso alla documentazione indicata entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Il Tribunale ha inoltre condannato il Comune al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in 1.500 euro, oltre accessori di legge.

La sentenza dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone coinvolte, in caso di diffusione del provvedimento.