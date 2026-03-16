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Home // Cronaca // Approvata la procedura per il sistema di accumulo BESS di Eni Plenitude nella zona industriale

Eni Plenitude Approvata la procedura per il sistema di accumulo BESS di Eni Plenitude nella zona industriale

Monte Sant’Angelo, via libera all’impianto energetico da 25 MW

Area ex Enichem (ST) ARCHIVIO

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AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Un impianto di accumulo energetico di grandi dimensioni sorgerà nella zona industriale tra Monte Sant’Angelo e Manfredonia. Il Comune ha concluso positivamente la procedura abilitativa semplificata per il progetto presentato dalla società Eni Plenitude Storage Italy, che prevede la realizzazione di un sistema di accumulo elettrochimico da circa 25 megawatt di potenza e una capacità complessiva di 100 megawattora.

Il progetto rientra nelle politiche nazionali ed europee di transizione energetica e punta a favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico.

Il sistema di accumulo

L’impianto, denominato “BESS Monte Sant’Angelo”, sarà realizzato all’interno dell’agglomerato industriale ASI. Il sistema utilizzerà batterie al litio-ferro-fosfato e sarà composto da 44 container batteria organizzati in sei blocchi operativi.

Ogni blocco sarà dotato di inverter per la conversione della corrente continua in alternata e di trasformatori per l’innalzamento della tensione fino a 30 kV. L’energia accumulata verrà poi convogliata verso una sottostazione elettrica e collegata alla cabina primaria “Manfredonia Ind.” attraverso una linea ad alta tensione a 150 kV.

L’intervento interesserà un’area di circa 10 mila metri quadrati e comprenderà anche infrastrutture di connessione, rete di monitoraggio in fibra ottica e sistemi di sicurezza.

La proposta è stata presentata nel novembre 2024 e ha seguito la procedura abilitativa semplificata prevista dalla normativa nazionale per gli impianti energetici. Nel corso dell’istruttoria è stata convocata una conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato numerosi enti pubblici, tra cui Regione Puglia, Arpa, Snam, Vigili del Fuoco e Autorità di bacino.

Al termine del procedimento, il Comune ha approvato il progetto definitivo, subordinando l’avvio dei lavori al rispetto delle prescrizioni tecniche e alla sottoscrizione di una convenzione con il Consorzio ASI per l’utilizzo delle aree.

Secondo l’amministrazione comunale l’impianto rappresenta un passo importante per la modernizzazione del sistema energetico e per la crescita del comparto industriale locale.

Le batterie di accumulo consentiranno infatti di immagazzinare energia prodotta da fonti rinnovabili e di rilasciarla quando necessario, contribuendo alla stabilità della rete elettrica e alla riduzione delle emissioni.

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