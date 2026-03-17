TRANI – Quindici richieste di arresto nell’ambito di una maxi inchiesta su furti e riciclaggio di auto tra Cerignola, Trinitapoli e Barletta. È quanto avanzato dalla Procura della Repubblica di Trani nei confronti di una presunta organizzazione criminale ritenuta attiva nello smontaggio e nella rivendita di veicoli e componenti.

Il giudice per le indagini preliminari, Ivan Barlafante, ha disposto l’interrogatorio preventivo per tutti gli indagati, passaggio preliminare prima di decidere sull’eventuale emissione di misure cautelari. Le audizioni sono state fissate per il prossimo 21 marzo presso il Tribunale di Trani.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo – composto in prevalenza da soggetti originari di Cerignola – sarebbe stato strutturato con ruoli ben definiti e specializzato nel furto di autovetture, nel loro smontaggio e nella successiva commercializzazione dei pezzi di ricambio.

L’attività illecita si sarebbe sviluppata tra Cerignola, Barletta e Trinitapoli, utilizzando capannoni e garage come basi operative per lo stoccaggio e lo smontaggio dei veicoli. Nel corso delle indagini, gli inquirenti hanno individuato anche un’Audi Q3 che sarebbe stata impiegata per il recupero delle auto rubate.

Particolarmente significativo il ritrovamento, nelle campagne di Barletta, di due veri e propri “cimiteri” di auto, dove i mezzi venivano completamente smontati.

L’indagine rappresenta uno sviluppo della precedente operazione “Stolen II”, condotta dalla Squadra Mobile di Andria, che aveva già portato all’adozione di misure cautelari nei confronti di alcuni soggetti coinvolti. Lo riporta telesveva.it.